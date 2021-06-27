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воскресенье, 27 июня 2021 13:00

Лунин не перейдет в "Гранаду"

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Лунин не перейдет в &quot;Гранаду&quot;
Андрей лунин не хочет уходить из "Реала". Фото: "Реал Мадрид"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не отправиться в "Гранаду" на правах аренды. Об этом сообщает Marca.

Вопреки ранее публикуемой информации, источник утверждает, что новый главный тренер испанского клуба Роберто Морено не видит украинца в составе своей команды. Он намерен усилиться вратарем "Ромы" Пау Лопесом.

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Сам Лунин не против остаться в роли дублера Тибо Куртуа. Голкипер не желает покидать "сливочных" текущим летом. Ранее Лунин не попал в заявку сборной Украины на Евро и теперь вместе с "Реалом" начал подготовку к новому сезону.

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