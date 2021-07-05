Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины

 
Ексклюзивы
1/5
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 315
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 1242
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 234
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 693
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1323
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1962
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 972
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3618
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5841
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Фото
Все фото
10
11
9
3
4
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
&quot;Напьемся с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
&quot;Есть чему поучиться у детей&quot; - Зеленский обратился к футболистам
"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Креминь прокомментировал языковой скандал вокруг Довбыка
Видео
Все видео
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Де Дзерби потерпел первое поражение во главе "Шахтера"
Де Дзерби потерпел первое поражение во главе "Шахтера"
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Одноклубник Зинченко получил скандальную красную карточку
Почему Англия разгромила Украину
Почему Англия разгромила Украину
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2214
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 189
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1062
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2430
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 639
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 21:00

Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины

  Комментировать
Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020/21 в четвертьфинале, где проиграла Англии.

После турнира контракт наставника команды Андрея Шевченко заканчивается. Есть опция продления еще на полтора года до окончания Кубка мира в Катаре в 2022 году за согласием обеих сторон.

В 2016 году Шевченко пришел в сборную в статусе молодого тренера, который только начинает свою работу. За пять лет смог вывести команду на Евро, где показал лучший результат в истории Украины. Тренеру нужно вовремя двигаться и развиваться дальше, чтобы не потерять собственное развитие.

Есть пример бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который откровенно пересидел на своей должности и превратился из одного из лучших тренеров и победителя Куба мира на откровенного неудачника.

На Евро Шевченко тактически проиграл только матч против Австрии, когда соперник задушил высоким прессингом и атлетизмом. С Нидерландами пытались играть на равных, а потом смогли перестроиться и сравнять счет. Северную Македонию уничтожили игрой в первом тайме. Швецию удивили игрой в три защитника, а с Англией пытались закрыться.

Все остальные поражения и все голы на турнире - следствие индивидуальных ошибок. Георгий Бущан и Виталий Миколенко привезли три мяча против Нидерландов. Ошибки Ильи Забарного стоили мячей в матче против Австрии и Швеции. Необязательный фол Александра Караваева стоил пенальти в матче против Северной Македонии. Против Англии рассыпался центр обороны. Шевченко уже готов к тактическим или стратегическим противостояниям, когда детали и тренерская работа решает судьбу матча, а не учить игроков играть в футбол, выбирать позиции на поле. Сегодня тренерский штаб сборной выше классом за саму команду.

Четвертьфинал Евро-это максимум что может получить Шевченко в качестве трамплина в сборной Украины

В кадровом плане сборную ничего хорошего не ждет. 12-14 футболистов, на которых можно опереться. Эта ситуация будет только ухудшаться. Завершил выступления Андрей Пятов. Близки к этому - Марлос, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка. Надолго не хватит Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Сергея Сидорчука и Александра Караваева, который уже в диапазоне 30 лет и почти каждый имеет свою историю травм.

Хорошо, что Мирча Луческу раскрыл Забарного, помог Николаю Шапаренко. Может что получится с Александром Тимчиком или Викентием и Назаром Волошинами. Но надеяться на приток качественных кадров не стоит. Из команды, которая два года назад выиграла молодежный Кубок мира в Польше, в заявке сборной на Евро не было никого. Проблема правого защитника, опорника, вингера - уже острые сейчас. Не хватает конкуренции в нападении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему сборная Украины и Шевченко неудачно выступили на Евро

Четвертьфинал Евро-это максимум что может получить Шевченко в качестве трамплина в сборной Украины. Далее нужно идти на клубную работу, потому что шансы выхода в финальную часть Кубка мира-2022 не очень высокие. Мы уже в роли догоняющего. Можем только бороться за второе место в группы и стыковые матчи. Учитывая кадровую ситуацию - поехать в Катар будет очень не просто.

Похоже, что это понимают в УАФ и сам тренер. Не зря в Украинскую ассоциацию футбола перешел работать бывший наставник "Динамо" Алексей Михайличенко, который в случае необходимости может заменить Шевченко во главе сборной на определенный срок. Отбор к Кубку мира должен стать возможностью смены поколений, как это было после Евро-2016.

"Милан" для Шевченко - родной дом. Но не нужно ждать исключительно одной предложения. В случае провала Стефано Пиоли далеко не факт, что преемником будет именно Шевченко. Есть клубы меньше, но также амбициозные. Возможно, следует начинать именно с них?

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года.

В отборе к Кубку мира в России сборная Украины заняла третье место и прошла квалификацию.

В отборе к Евро-2020 национальная команда выиграла группу с действующими победителями португальцами. На Евро смогла дойти до 1/4 финала.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

ВООЗ заявила об окончании эпидемии

Клонированная овца старела вдвое быстрее

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 34563
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 14121
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10485
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 9891
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 8379
Спорт
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Дети спели гимн Украины перед футбольным матчем во дворе: щемящее видео покоряет сеть
 Просмотров: 495
Лопес будет избегать повторного боя против Ломаченко
Лопес будет избегать повторного боя против Ломаченко
 Просмотров: 198
Вратарь сборной Латвии попал петардой в сердце
Вратарь сборной Латвии попал петардой в сердце Просмотров: 513
"Днепр-1" подписал румынского голкипера
"Днепр-1" подписал румынского голкипера Просмотров: 90
Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга в Украину
Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга в Украину Просмотров: 972
Больше всего комментируют
7
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
6
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
2
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
1
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Голосов: 176
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть