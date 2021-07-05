Почему Шевченко стоит покинуть сборную Украины

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Фото: REUTERS

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020/21 в четвертьфинале, где проиграла Англии.

После турнира контракт наставника команды Андрея Шевченко заканчивается. Есть опция продления еще на полтора года до окончания Кубка мира в Катаре в 2022 году за согласием обеих сторон.

В 2016 году Шевченко пришел в сборную в статусе молодого тренера, который только начинает свою работу. За пять лет смог вывести команду на Евро, где показал лучший результат в истории Украины. Тренеру нужно вовремя двигаться и развиваться дальше, чтобы не потерять собственное развитие.

Есть пример бывшего тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который откровенно пересидел на своей должности и превратился из одного из лучших тренеров и победителя Куба мира на откровенного неудачника.

На Евро Шевченко тактически проиграл только матч против Австрии, когда соперник задушил высоким прессингом и атлетизмом. С Нидерландами пытались играть на равных, а потом смогли перестроиться и сравнять счет. Северную Македонию уничтожили игрой в первом тайме. Швецию удивили игрой в три защитника, а с Англией пытались закрыться.

Все остальные поражения и все голы на турнире - следствие индивидуальных ошибок. Георгий Бущан и Виталий Миколенко привезли три мяча против Нидерландов. Ошибки Ильи Забарного стоили мячей в матче против Австрии и Швеции. Необязательный фол Александра Караваева стоил пенальти в матче против Северной Македонии. Против Англии рассыпался центр обороны. Шевченко уже готов к тактическим или стратегическим противостояниям, когда детали и тренерская работа решает судьбу матча, а не учить игроков играть в футбол, выбирать позиции на поле. Сегодня тренерский штаб сборной выше классом за саму команду.

Четвертьфинал Евро-это максимум что может получить Шевченко в качестве трамплина в сборной Украины

В кадровом плане сборную ничего хорошего не ждет. 12-14 футболистов, на которых можно опереться. Эта ситуация будет только ухудшаться. Завершил выступления Андрей Пятов. Близки к этому - Марлос, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка. Надолго не хватит Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Сергея Сидорчука и Александра Караваева, который уже в диапазоне 30 лет и почти каждый имеет свою историю травм.

Хорошо, что Мирча Луческу раскрыл Забарного, помог Николаю Шапаренко. Может что получится с Александром Тимчиком или Викентием и Назаром Волошинами. Но надеяться на приток качественных кадров не стоит. Из команды, которая два года назад выиграла молодежный Кубок мира в Польше, в заявке сборной на Евро не было никого. Проблема правого защитника, опорника, вингера - уже острые сейчас. Не хватает конкуренции в нападении.

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Четвертьфинал Евро-это максимум что может получить Шевченко в качестве трамплина в сборной Украины. Далее нужно идти на клубную работу, потому что шансы выхода в финальную часть Кубка мира-2022 не очень высокие. Мы уже в роли догоняющего. Можем только бороться за второе место в группы и стыковые матчи. Учитывая кадровую ситуацию - поехать в Катар будет очень не просто.

Похоже, что это понимают в УАФ и сам тренер. Не зря в Украинскую ассоциацию футбола перешел работать бывший наставник "Динамо" Алексей Михайличенко, который в случае необходимости может заменить Шевченко во главе сборной на определенный срок. Отбор к Кубку мира должен стать возможностью смены поколений, как это было после Евро-2016.

"Милан" для Шевченко - родной дом. Но не нужно ждать исключительно одной предложения. В случае провала Стефано Пиоли далеко не факт, что преемником будет именно Шевченко. Есть клубы меньше, но также амбициозные. Возможно, следует начинать именно с них?

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. В отборе к Кубку мира в России сборная Украины заняла третье место и прошла квалификацию. В отборе к Евро-2020 национальная команда выиграла группу с действующими победителями португальцами. На Евро смогла дойти до 1/4 финала.