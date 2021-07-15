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четверг, 15 июля 2021 15:52

Команда Ярмоленко хочет приобрести Бущана

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Команда Ярмоленко хочет приобрести Бущана
Георгий Бущан стал основным вратарем сборной Украины. Фото: ФК "Динамо" Киев

Английский "Вест Хэм" заинтересован в услугах вратаря "Динамо" и сборной Украины 27-летнего Георгия Бущана.

Лондонский клуб уже провел переговоры с "Динамо, сообщает Evening Standard.

"Молотобойцы" размышляют над поиском достойного конкурента для первого номера команды Лукаша Фабиански, который в прошлом сезоне столкнулся с рядом повреждений. Они всерьез беспокоят главного тренера Девида Мойеса.

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Бущан не является для "Вест Хэма" первоочередным выбором, потому что английский клуб больше акцентирован на переговорах с "Пари Сен-Жермен" по поводу аренды француза Альфонса Ареоля.

Также "молотобойцы" проявляли интерес к голкиперу сборной Англии Сэму Джонстону.

Георгий Бущан был основным вратарем сборной Украины на Евро, где пропустил 10 мячей.

В прошлом сезоне Бущан стал основным вратарем "Динамо", с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года.

По сообщению СМИ "Динамо" готово продать Бущана за € 15 млн.

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