Лучи продолжит руководить украинскими футбольными арбитрами

Лучано Луни с 2015 работает УАФ. Фото: УАФ

Итальянец 72-летний Лучано Лучи продолжит руководить украинскими футбольными судьями.

Лучи подписал новый контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), сообщает сайт организации.

Детали сотрудничества и срок соглашения остаются неизвестными.

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Итальянский специалист возглавляет Комитет арбитров УАФ с 2015 года.

Под руководством Лучи в украинском футболе внедрена система VAR, а отечественные арбитры регулярно получают назначение на международные матчи.

Ранее СМИ сообщили, что Лучи покинет свой пост из-за последствий ДТП, а его место займет другой итальянец Никола Риццоли.

В текущем чемпионате Украины лидером является "Динамо", которое на три очка опережает "Шахтер". На третьем месте находится "Ворскла". В зоне вылета - "Мариуполь" и "Черноморец". "Ингулец" и "Минай" в зоне переходных матчей.