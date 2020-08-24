Луческу впервые будет играть против "Шахтера"

Мирча Луческу 7 раз с "Шахтером" выигрывал Суперкубок Украины. Фото: ФК "Динамо".

25 августа на НСК "Олимпийский" обладатель Кубка Украины "Динамо" и чемпион Украины "Шахтер" разыграют Суперкубок Украины-2020.

Турнир начал свою историю с 2004 года. Первым победителем Суперкубок стало киевское "Динамо", которое в серии послематчевых пенальти оказалось сильнее "Шахтера" - 6: 5.

В общем динамовцы и "горняки" разыгрывали Суперкубок Украины встречались 12 раз. Только 4 матча обошлись без участия кого-то из украинских грандов. Ни разу Суперкубок не проводился без "Динамо" или "Шахтера" и ни разу трофей не выигрывала какая-то другая команда. Киевляне и "горняки" 8 раз побеждали в Суперкубку.

В этом сезоне Суперкубок пройдет в Киеве, хотя больше всего турнир принимала Одесса -10 раз. Причина - карантин и проживание обеих команд в Киеве. Игра пройдет без зрителей.

Последний два года "Динамо" побеждало "Шахтер" в Суперкубке Украины. В 2019 году подопечные тогда еще Александра Хацкевича смогли перевернуть игру за 10 последних минут игры и не только отыграться, но с одержать победу 2:1.

В 2018 году киевляне победили благодаря единственному мячу Виталия Буяльский в середине первого тайма, после ошибки Андрея Пятова.

"Шахтер" последние свой Суперкубок выигрывал в 2017 году, когда благодаря дублю ексфорварда Феррейра победил "Динамо" - 2:0.

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Матч за Суперкубок-2020 начнется в 21 00. Обслуживать матч арбитр из Днепра Виталий Романов. На игре будет работать VAR. Текстовую трансляцию читайте на Газета юа.