Ломаченко рассказал, почему дрался с Лопесом несмотря на травму

Я не был самоуверен. Я верил в свою победу и верил, что эта травма мне не помешает. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объяснил, почему решил боксировать с Теофимо Лопесом, несмотря на травму.

В интервью Instagram-странице Lomus_official украинец заявил, что у него не было недооценки соперника, но он не был уверен, что бой смогли бы организовать позднее.

"Я не был самоуверен. Я верил в свою победу и верил, что эта травма мне не помешает. Мне было важно стать абсолютным чемпионом в данный момент, потому что это здесь и сейчас. На кону стояли 4 пояса. Я пытаюсь объяснить, что если бы отменил поединок, если бы мы его перенесли, я не знаю, когда бы смогли организовать бой и смогли бы организовать. Я не говорил, что Лопес слаб, но верил, что могу и так выиграть. Плюс у меня был опыт с Линаресом. Я понимал, что на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытягивать этот поединок", - сказал Ломаченко.

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В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.