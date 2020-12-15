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вторник, 15 декабря 2020 15:37

Ломаченко не будет менять весовую категорию и снова хочет драться с Лопесом

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Ломаченко не будет менять весовую категорию и снова хочет драться с Лопесом
ВасилиВасилий Ломаченко проиграл 3 чемпионские пояса. Фото: boxingnews.com.ua

Украинский экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко не собирается менять весовую категорию и надеется провести реванш с Теофимо Лопесом.

Ломаченко восстанавливается после операции на плече и готовится вернуть утраченные титулы.

"Хотя Ломаченко может сделать 59 кг (уменьшить весовую категорию -Gazeta.ua), но бывший король предпочитает остаться в легком весе и хочет реванша с Лопесом, сообщил его менеджер Эгис Климас", - написал в твиттер журналист издания Sports Illustrated Крис Манникс

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В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

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