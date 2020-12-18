"Я не проиграл этот поединок" - Ломаченко о бое против Лопеса

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал поражение от американца Теофимо Лопеса в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
Ломаченко утверждает, что он не проиграл тот поединок.
"После боя я сказал, что не готов сразу же давать комментарий по этому поединку, потому что мне нужно вернуться домой и спокойно его посмотреть, а после этого я смогу прокомментировать.
Но я тогда сказал, что мне кажется, что я не проиграл поединок. И сегодня я говорю: я не проиграл этот поединок", - сказал Ломаченко в интервью Instagram-странице Lomus_official.
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В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
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