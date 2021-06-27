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воскресенье, 27 июня 2021 07:33

Ломаченко нокаутував Накатані в 9 раунді

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В Лас-Вегасе, США, закончился поединок в легком весе, в котором украинец Василий Ломаченко без проблем разобрался с японским боксером Масайоши Накатани. Бой завершился техническим нокаутом в 9 раунде. Лома ярко закрыл поражение от американца Теофимо Лопеса, которое потерпел в октябре прошлого года. Для Накатани это было первое в карьере поражение нокаутом.

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Уже в первом раунде соперники нечаянно столкнулись головами. Больше пострадал Ломаченко, у которого открылось рассечение в верхней части головы. Кровь заливала лицо, но катмену в перерыве удалось остановить кровь.

Ломаченко со старта боя завладел инициативой и не отдавал ее до его завершения. Уже с третьего раунда его преимущество стало огромным. Украинец был гораздо быстрее соперника, действовал свободно, раскованно, вариативно. Японец не успевал за его перемещениями и ударами, много промахивался, много пропускал, но мужественно все выдерживал, пока имел силы.

В конце 5 раунда Лома удачно вышел из клинча, проведя левый боковой в голову. После еще нескольких попаданий японец оказался в нокдауне. После этого прозвучал гонг. В середине шестого раунда Ломаченко был близок к досрочной победе - японец пропустил множество ударов, но выдержал. В седьмом раунде японец снова был на грани падения. У него почти закрылся от пропущенных ударов правый глаз. Показалось, что поединок можно останавливать - у Накатани нет шансов.

Ломаченко провел один из лучших поединков в карьере

Одностороннее избиение японского боксера завершилось в 9 раунде. Ломаченко провел огромное количество точных ударов, японца шатало, но он не сдавался. Однако после его падения вмешался рефери и остановил поединок - технический нокаут.

Василий Ломаченко очень убедительно вернулся после поражения от Лопеса, продемонстрировав свои лучшие кондиции. Он провел один из лучших поединков в карьере и доказал, что готов к новым вызовам.

Ломаченко одержал 15-ю победу, 11-ю нокаутом при двух поражениях. Для украинца это был первый рейтинговый бой в карьере - все предыдущие имели статус титильных и чемпионских. Накатани потерпел второе поражение - первое нокаутом. У него также 19 побед, 13 нокаутов.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
27
июня

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