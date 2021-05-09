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воскресенье, 09 мая 2021 11:09

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

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9 мая 2018-го Василий Ломаченко, двукратный олимпийский чемпион и в то время чемпион мира среди боксеров-профессионалов в двух весовых категориях, в своем посте в соцсети пообещал быстрее всех в истории стать чемпионом мира в трех весовых категориях. Речь шла о бое с венесуэльцем Хорхе Линаресом за титул WBA в легком весе. Он был запланирован на 12 мая 2018 года.

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- В субботу я стану быстрее всех в истории чемпионом мира в трех весовых категориях. Я готов, - написал украинский боксер под своим фото.

Японец Казуто Иока в апреля 2015 года выиграл титул в третьей категории в 18-м поединке. Для Ломаченко бой с Линаресом был 12-м в карьере.

В шестом раунде Ломаченко впервые на профи-ринге побывал в нокдауне

Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, и сложился очень тяжело для Ломаченко. Уже во втором раунде он получил травму - повредил правое плечо. А в шестом раунде впервые на профи-ринге побывал в нокдауне - после короткого прямого навстречу в голову. После этого Ломаченко начал действовать более осторожно. В девятом раунде Линарес провел мощную акцентированное атаку в голову - украинец выдержал. А в десятом раунде Василий поставил точку в поединке четким ударом по печени - технический нокаут!

В течение боя Ломаченко имел очевидное преимущество, но судьи были благосклонны к венесуэльцу. На момент остановки боя на их карточках было равновесие - 86:84, 84:86, 85:85.

Ломаченко был значительно легче соперника. На неофициальном взвешивании перед выходом в ринг разница в весе между боксерами составляла солидные 6,35 кг: 68,95 кг у Линареса и 62,6 кг у Ломаченко. Лимит легкого веса, в который уложились боксеры накануне боя на официальном взвешивании - 61,2 кг.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
09
мая

Ломаченко пообещал установить мировой рекорд

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