Ломаченко назвал себя лучшим боксером легкого веса

Василий Ломаченко потерял 3 чемпионские пояса. Фото: REUTERS

Бывший чемпион мира в легком весе 34-летний Василий Ломаченко считает себя сильнейшим боксером своей категории.

Украинский боксер не скрывает своего желания вернуть утраченные пояса.

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"Я лучший в легком весе. Где же мои четыре пояса? Ради этого я продолжаю бороться. Ты можешь считать себя чемпионом мира, когда удерживает все четыре титула. Главное - наследие. Мы устранили сбой в матрице", - цитирует боксера Fightnews.info.

26 июня Василий Ломаченко проведет бой против японца Майоши Накатани. Бой пройдет в США. 18 октября 2020 года Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Судьи единогласно отдали предпочтение американцу.