"На 100 процентов верил, что могу победить Лопеса одной рукой" - Ломаченко

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко Фото: Вoxingscene.com

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Василий Ломаченко продолжает считать, что не проиграл бой Теофимо Лопесу.

Арбитры схватки были на стороне американского боксера, считает Ломаченко.

"Еще до поединка с Теофимо я перенес операцию на плече. Я долго восстанавливался. После боя с Хосе Педрасою я чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что я здоров на 100 процентов. Но в лагере перед боем с Теофимо у меня опять появились проблемы с плечом.

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Я не пропустил от Лопеса, но зато сам попал по нему. Я полностью верил, что могу победить одной рукой. Если мы говорим о последних трех, чемпионские раунды, то я выиграл два.

Я понимаю судей. Это был быстрый бой. Они наблюдали за прессингом в 12-м раунде, они увидели всю картину. Хорошо, я проиграл последний раунд, но я выиграл в чемпионских", - цитирует Ломаченко Fightnews.

18 октября Василий Ломаченко проиграл единогласным решением судей бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу Теофимо Лопесу. После поединка украинец заявил, что боксировал с травмой и судьи не были объективны. Следующим соперником Ломаченко станет японец Накатани. Поединок состоится 26 июня в США.