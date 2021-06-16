Обидчик Ломаченко заболел коронавирусом

Теофимо Лопес проведет свой первый титул чемпионских поясов. Фото: BoxingScene

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе 24-летний Теофимо Лопес заболел коронавирусом.

Бой американца против Джорджа Камбососа отменили из-за болезни Лопеса, сообщает инсайдер Майк Коппинджер в Twitter.

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Поединок перенесли с 19 июня на 14 августа. Также перенесены все бои, которые должны состояться в антракте поединка Лопес - Камбосос.

18 октября 2020 года Теофимо Лопес победил единогласным решением судей Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Следующим соперником украинца станет японец Масайшои Накатани. Поединок состоится 26 июня в США.