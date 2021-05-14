"Ливерпуль" в зрелищном матче победил "Манчестер Юнайтед"

Роберто Фирмино стал героем матча. Фото: Gettyimages.com

В перенесенном матче 24-го тура "Ливерпуль" в гостях победил "Манчестер Юнайтед" - 4:2.

Хозяева вышли вперед после точного удара Бруно Фернандеша. Подопечные Юргена Клоппа смогли не только отыграться, но выйти вперед еще в первом тайме благодаря голам Роберто Фирмино и Жоты.

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После перерыва Фирмино оформил дубль. "МЮ" сыграл один гол, но мерсисайдцы в конце игры закрыли вопрос победителя усилиями Мохаммеда Салаха.

Матч 2 мая в Манчестере был отменен из-за протестов болельщиков, которые выступили против владельцев "МЮ". В турнирной таблице досрочным чемпионом стал "Манчестер Сити". "МЮ" продолжает занимать второе место. "Ливерпуль" переместился на пятую строчку. За три тура до финиша команда Юргена Клоппа отстает от "Челси" и четыре очка и от "Лестера" на шесть, которые находятся в зоне Лиги чемпионов.