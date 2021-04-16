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пятница, 16 апреля 2021 19:42

Лидер "Шахтера" официально покинул клуб

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Лидер &quot;Шахтера&quot; официально покинул клуб
Тайсон выступал за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Один из лидеров "Шахтера" 33-летний Тайсон покинул донецкий клуб.

Дончане отпустили игрока за 2 месяца до завершения контракта и предоставили бразильцу статус свободного агента, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Следующим клубом бразильца будет "Интренасионал". Тайсон подписал контракт со своим родным клубом на 2 года.

Форвард был переведен в молодежную команду за не нежелание выходить на замену в матче Лиги Европы с "Ромой". Бразилец имел конфликт с наставником команды Луишем Каштру.

Тайсон перебрался в "Металлист" летом 2010 года из бразильского "Интернасиональ". За 3 года стал игроком "Шахтера" за € 16 млн. С "горняками" выиграл 6 раз чемпионат и 5 раз Кубок.

Был капитаном команды после ухода из клуба Дарио Срны в 2017 году, но в 2020 капитаном стал Андрей Пятов.

Имеет в своем активе 7 матче и 1 гол в составе сборной Бразилии.

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