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воскресенье, 20 декабря 2020 08:56

Левандовский помог "Баварии" возглавить таблицу бунделиги

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Левандовский помог &quot;Баварии&quot; возглавить таблицу бунделиги
Роберт Левандовский отличился дважды. Фото Рейтер

"Байер" принимал "Баварию" в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе "Бай-Арена" и завершилась победой гостей со счётом — 2:1.

На 14-й минуте хозяева вышли вперёд, забив красивый гол. Подача с углового нашла на краю штрафной "Баварии" Патрика Шика, который с лёта выстрелил в ближнюю девятку. Мануэль Нойер даже не среагировал. Мюнхенцы отыгрались на 43-й минуте встречи — Роберт Левандовски использовал ошибку Джонатана Та и вратаря сборной Финляндии Лукаша Градецки, которые столкнулись в попытке перехватить подачу, и пробил головой по пустым воротам. В самой концовке матча Та ошибся перед своей штрафной, мяч достался Левандовски, который тут же пробил на силу с рикошетом — Градецки не смог среагировать.

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Таким образом, "Бавария" стала лидером чемпионата Германии (30). "Байер" (28) — на втором месте в турнирной таблице.

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