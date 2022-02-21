Легионеры клуба УПЛ не хотели возвращаться в Украину из-за агрессии России

Каспарс Дубра. Фото: ФК "Александрия"

Легионеры футбольного клуба "Александрия" опасались возвращаться в Украину на фоне агрессии Российской Федерации.

Об этом рассказал главный тренер команды Юрий Гура, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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"Особых волнений не было. Ведь 16 февраля анонсировали нападение на Украину, и в этот же день был День единства.

Каспарс Дубра и Клаудио Спинелли спрашивали по поводу ситуации в нашей стране, но мы им сказали: "Не переживайте, всё будет хорошо". Спинелли уже в Александрии, а Дубра должен прибыть в понедельник", - сказал Гура.

"Александрия" возобновит сезон в УПЛ матчем с ФК "Львов". Поединок запланирован на 26 февраля. В турнирной таблице "Александрия" занимает шестое место, отставая от пятого на семь очков.