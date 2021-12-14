Кум Месси и бывший зять Марадоны - его поступок повторил Ломаченко

Аргентинский нападающий 33-летний Серхио Агуэро завершил карьеру. У Куна, как его все называют, обнаружили тахикардию – заболевание несовместимое с футболом. И теперь кум Месси и бывший зять Марадоны прощается с футболом.

Агуэро начинал очень эффектно. В 15 лет он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в аргентинской Примере за "Индепендьенте". В 18 лет он перешел в мадридский "Атлетико" за €23 миллиона. В 234 матчах он забил 101 гол и за рекордные €38 миллионов перебрался в "Манчестер Сити", где отыграл 10 сезонов и стал лучшим бомбардиром команды – 199 голов.

В 18 лет Агуэро познакомился с Месси и с тех пор они дружат – на всех сборах проживают в одном номере и в самолете всегда сидят рядом. Месси является крестным отцом Беньямина – сына Агуэро и внука Марадоны.

Однако в 2012 году Серхио совершил поступок, который на днях повторил украинский боксер Василий Ломаченко.

Когда "Манчестер Сити" праздновал чемпионство в 2012 году, многие игроки клуба обернулись в флаги своих государств. Эдин Джеко оделся в сине-жёлтые цвета Боснии, на Балотелли были красный, белый и зелёный цвета итальянского флага, а Коларов был в флаге Сербии. Серхио Агуэро, чей гол в самом конце компенсированного времени принёс титул, тоже имел при себе флаг. Это не был флаг Аргентины, он укутался в красные цвета своего первого клуба, "Индепендьенте". "Вот, где я родился, – говорил аргентинец. – И именно здесь я завершу карьеру".

Агуэро вырос в Лос-Эвкалиптос – это трущоба на юге Буэнос-Айреса. Его семья была очень бедной. Бывали дни, когда его ужин состоял только лишь из мате (напиток), травяного чая и чёрствого хлеба. Большинство его друзей того времени, как сказал сам Агуэро, сидят в тюрьмах. В этой связи он прекрасно вписывается в модель, описанную Борокото, редактором El Grafico в 1928 году. Он сказал, что если когда-либо будет воздвигнута статуя духу аргентинского футбола, то это будет "Pibe" (ребёнок) с "длинными волосами", "умными, быстрыми, плутовскими и убедительными глазами", и "зубами, исцарапанными вчерашним хлебом".

33-летний игрок не может вспомнить тот момент, когда футбол не был частью его жизни. "В Аргентине футбол повсюду, – говорит Агуэро. – Мяч всегда был рядом со мной. Мы играли всё время, днём и ночью, я проводил на улице многие часы, и иногда поздно возвращался домой. Время пролетало очень быстро".

В 18 лет Агуэро познакомился с Месси и с тех пор они дружат – на всех сборах проживают в одном номере и в самолете всегда сидят рядом

В возрасте 9 лет он присоединился к "Индепендьенте". "Тогда он был ещё очень юным, но когда мы пустили его поиграть в мини-футбол на маленьком поле, мы уже увидели его невероятный природный дар и великолепную технику, – говорит Рикардо Бочини, легенда "Индепендьенте", который стал тренером молодежи в клубе. – Он отлично владел мячом и был непревзойдённым завершителем атак".

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Способность завершать не покинула его – статистика Агуэро поражает. Забив 23 гола в 54 матчах лиги за "Индепендьенте", он добавил к ним 75 в 175 играх за "Атлетико Мадрид" и 64 гола в 98 матчах за "Манчестер Сити". Если брать количество минут, необходимых на гол, то он лучший нападающий в истории премьер-лиги. Балотелли отдал всего один голевой пас за время пребывания в "Сити", пас на Агуэро в конце того самого решающего матча с "КПР". Аргентинец был идеальным получателем; вряд ли кто-то мог забить с большей вероятностью. Но, конечно же, дело не только в инстинктах форварда. Также голы Агуэро случаются благодаря его взрывному ускорению, игровому интеллекту, невероятно важной способности найти свободное пространство, которую он получил на переполненных грязью полях Лос-Эвкалиптоса.

Агуэро купил часы всем работникам "Манчестер Сити"Фото: Reuters

Сезар Луис Менотти, тренер, под чьим руководством Аргентина выиграла чемпионат мира 1978 года, был первым, кто провёл параллель между Агуэро и великим бразильским нападающим Ромарио. После его слов трудно отрицать сходство этих игроков. У них одинаковый стиль, а также немного косолапая походка, аргентинец тоже старается бить по мячу носком, поэтому даже стиль завершения можно считать одинаковым – к примеру, как в матче с "КПР", где Агуэро ушёл немного вбок от ворот и ударил в противоход голкиперу. Роберто Манчини назвал Агуэро "точной копией Ромарио".

Именно последние слова наиболее важны. Классический pibe стал бы десяткой, как это сделали Омар Сивори, Пабло Аймар и Хуан Роман Рикельме. Лучше всего получилось это у Диего Марадоны. Агуэро был женат на дочери Марадоны, и у них родился сын, Бенхамин, который будто бы стал жертвой селекционного эксперимента. Но ни одного из них не стали бы сравнивать с Ромарио: они играли гораздо глубже, больше созидали, чем били по воротам.

Агуэро же немного похож на Карлоса Тевеса, он нападающий граничаший по стилю с идеальными pibe: мобильный, способный на мгновенное ускорение, может играть глубже и шире, чем обычный форвард. "Он может быть наконечником или вторым форвардом, который играет чуть глубже "девятки" и создаёт для него голевые моменты, – сказал Абель Ресино, который был наставником Агуэро в "Атлетико". – Он несет невероятную угрозу в штрафной, потому что идеально владеет мячом".

Агуэро было 15 лет, один месяц и три дня, когда в июле 2003, в самом конце сезона он дебютировал в основном составе "Индепендьенте" в матче с "Сан-Лоренсо" и стал самым молодым игроком, когда-либо игравшем в аргентинском высшем дивизионе. У Бочини, как всегда искреннего и немного ворчливого, были сомнения насчёт того, был ли Агуэро готов к игре за основу: "Честно говоря, думаю, что Руджери (главный тренер "Индепендьенте" на момент дебюта Агуэро) хотел остаться в памяти фанатов как тот, кто позволил Серхио дебютировать, потому что после этого Агуэро не играл в течение некоторого времени". На самом деле, после этого он вообще не выходил под руководством Руджери.

Он сыграл два раза в следующем сезоне и восемь раз ещё через сезон, став твёрдым игроком основы лишь в сезоне 2005/06. В 2005 он был в составе сборной Аргентины U20, которая выиграла молодёжный чемпионат мира. Он, как правило, был игроком запаса, но близко подружился с Месси, живя с ним в одной комнате и подолгу играя с Лионелем в PlayStation. Он также выиграл конкурс рисунков в сборной, нарисовав молящегося Роналдиньо.

Роберто Манчини назвал Агуэро точной копией Ромарио

Его уход в "Атлетико" за 23 миллиона евро в следующем году был неизбежен, таковы уж реалии аргентинского футбола. Однако, одного полного сезона в родном клубе было достаточно, чтобы Агуэро был признан одним из величайших игроков, воспитанных в клубе, наравне с Бочини и Даниэлем Бертони, которые привели "Индепендьете" к четырём подряд кубкам Либертадорес в 70-е годы. Менотти говорил: "Мы видим одного из величайших молодых талантов в аргентинском футболе". Ощущал ли Агуэро давление? "Давление – это расти в трущобах", – говорил Агуэро вскоре после перехода в "Атлетико".

Несмотря на это, он не сразу освоился в Испании, а медицинский штаб "Атлетико" был обеспокоен тем, что аргентинец ел очень много мяса и выпивал недостаточно воды. В первый сезон за "Атлетико" Агуэро играл вместе с Фернандо Торресом, и, как и испанец, сделал на предплечье татуировку своего имени на языке "Тенгвар", который придуман Толкином. При этом он признался, что на тот момент не смотрел фильм Властелин Колец: "Мастер тату сказал, что это будет выглядеть круто, поэтому я и согласился".

Уход Торреса и приход в клуб Диего Форлана – игрока, который также начинал в "Индепендьенте" – позволили Агуэро играть на острие, и тогда он действительно начал расцветать. Под сомнением только лишь состояние его подколенных сухожилий. Перед приходом в АПЛ Агуэро говорил о том, что любит смотреть за игрой Майкла Оуэна. Как и у бывшего форварда "Ливерпуля", у него хрупкие сухожилия – такая проблема есть у многих молниеностно быстрых игроков.

Агуэро был непревзойденным бомбардиром команды. Фото: Reuters

Однако величайшую часть карьеры он сыграл за "Манчестер Сити", где забил наиболее памятный гол. Это было в последнем туре сезона 2011-12.

Перед последним туром АПЛ сезона-2011/12 два манчестерских гранда занимали первые две строчки в турнирной таблице — "Сити" опережал "МЮ" по разнице забитых и пропущенных мячей, и то всего на два мяча. Чтобы завоевать первое за 44 года чемпионство, команде Роберто Манчини нужно было обыгрывать дома "КПР". И с как можно большей разницей забитых и пропущенных мячей, чтобы не дать шанса "МЮ", который параллельно играл на выезде с "Сандерлендом". Пикантности раскладам добавлял тот факт, что для сохранения прописки в АПЛ "КПР" также нужно было набирать очки, чтобы обезопасить себя от вылета.

"За "Манчестер Сити" сыграл величайшую часть карьеры"

И в первом тайме все шло по сценарию "Манчестер Сити": команда много владела мячом, не дала сопернику создать ни одного опасного момента у своих ворот (за исключением удара Джибрилля Сиссе со штрафного), а связка Агуэро, Тевеса, Насри, Туре и Сильвы раз за разом вскрывала оборону соперника. Но забил тот, от кого не ожидали — правый защитник Пабло Сабалета не без доли везения отправил мяч в сетку ворот "КПР".

Все, что нужно было сделать "Сити" — довести игру до логичного завершения. Но вместо этого команда сама себе привезла проблемы: спустя три минуты после возобновления игры Джолеон Лескотт, один из лучших центральных защитников того сезона, неуклюже скинул мяч головой прямо на ногу Сиссе — будущий игрок "Кубани" не простил и сравнял счет.

Но не успели игроки "КПР" как следует отпраздновать успех, как в дело вмешался Джои Бартон, главный хулиган английского футбола на стыке десятилетий. Полузащитник зачем-то локтем ткнул в нос Карлосу Тевесу и получил заслуженную прямую красную. Но вместо того, чтобы окончательно запереть "КПР" в его штрафной, "Сити" пропустил еще раз — банальная контратака, банальная подача с фланга, банальное замыкание. И такой небанальный расклад.

У "Сити" было чуть менее 30 минут, чтобы перевернуть ситуацию, но мяч просто не лез в ворота ирландца Пэдди Кенни, который творил чудеса и несколько раз останавливал мяч прямо на линии ворот. А когда не спасал и он — выручала штанга, как после удара Джеко. Роберто Манчини позже признавался, что к 90-й минуте и сам не верил в успех — он к тому моменту уже выпустил на поле Де Йонга, Балотелли и Джеко, резервов не оставалось. "МЮ" параллельно вел в счете в матче с "Сандерлендом" и даже в случае ничьей "Сити" забирал бы очередное чемпионство. Камера выхватывала лица болельщиков "горожан", в глазах которых стояли слезы. Время неумолимо утекало.

Но на 91-й минуте фарт вернулся к манчестерской команде — 19-й угловой за матч-таки привел к голу — Джеко заколотил мяч в сетку. Ну а спустя несколько минут на таймере горели цифры 93:20 — время, в которое Серхио Агуэро сотворил историю. Найджел Де Йонг отпасовал в центр на Балотелли, тот отыгрался с Агуэро и вывел Куна на ударную позицию. Аргентинец сделал ложный замах и неотразимо пробил в ближний. "Этихад" сошел с ума.

Но после 10 лет на севере Англии настало время прощаться. Казалось, наконец-то давние друзья Месси и Агуэро наконец-то будут играть в одной команде, однако "Барселона" не смогла удержать Лионеля. А после 4 матча за "блау-гранас" и истории с выявленной тахикардией с клубом простился и Кун. В команду он пришел только летом 2021 года.

До этого у Куна были сложности со здоровьем. Чуть больше года назад, ещё играя за "Манчестер Сити", он жаловался на проблемы с давлением и головокружение, которые случались прямо во время матчей. Но тогда врачи списали это на лишний вес, нормализовали диету игрока, и ситуация улучшилась.

Нынешняя история вряд ли связана с прошлым. Видимо, речь идёт о физиологической тахикардии, которая возникает из-за эмоциональных или физических нагрузок, либо на фоне панических атак, лихорадок и других патологических состояний. Среди жалоб – учащённое сердцебиение, боли в грудной клетке, затруднённое дыхание, головокружение.

За сборную Аргентины Серхио Агуэро сыграл 102 матча и забил 42 гола. Он опередил Эрнана Креспо и самого Диего Марадону. Впереди осталось два больших – Габриэль Батистута и Лионель Месси.