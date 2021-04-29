Крокодил сорвал тренировку клуба МЛС

Крокодил сорвал тренировку "Торонто". Фото: ФК "Торонто"

Канадский клуб МЛС "Торонто" пострадал от действий крокодила. Животное сорвала тренировку команды.

Рибтилия неожиданные появилась на тренировке команды. Игроки не слишком переживали из-за гостя, но предусмотрительно убежали на безопасное расстояние.

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Выгнать аллигатора пытался благодаря электрокара, но ле не слишком успешно. В итоге, рептилия сама покинула газон.

"Торонто" за два тура нового сезона МЛС одержав лишь одно очко и расположился на одиннадцатой строчке Восточной конференции. Лидирует "Монреаль",который имеет четыре балла.