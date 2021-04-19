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вторник, 20 апреля 2021 06:11

Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника

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Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Рондель Леаль второй сезон играет в МЛС. Фото: Gettyimages.com.

В стартовом туре МЛС "Нэшвилл" сыграл вничью с "Цинциннати" -2:2.

На старте поединка гости дважды быстро забили. "Нэшвилл" спас игру после перерыва.

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Особенно красивым получился гол Ронделя Леаля. Костариканский форвард после подачи углового подобрал мяч на углу штрафной соперника и элегантным ударом за шиворот вратарю переправив мяч в сетку.

Ренадль Леаль выступает на позиции флангового нападающего. За "Нэшвилл" играет с 2020 года. Пробовал закрепиться в Европе выступая в Бельгии за "Мехелен".

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