Стало известно, куда перейдет Месси после "Барселоны"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС "Интер" Майами.
Звездный футболист переедет в США через 2 года, сообщает Cadena SER.
Отец Месси Хорхе должен был принять участие во встрече, на которой планировалось обсуждение возможного переезда аргентинца в ПСЖ.
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Встреча была отменена из-за победу Жоан Лапорта на выборах президента "Барселоны". Месси теперь готов выслушать предложение каталонцев.
Отмечается, что какое бы решение не принял Лионель, через 2 года он перейдет в "Интер" Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Месси еще не решил, где продолжит свои выступления.
В услугах аргентинца заинтересованы МС и ПСЖ.
15 марта "Барселона" сыграет в рамках чемпионата Испании против "Уэски". Начало матча в 22:00.
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