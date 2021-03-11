Стало известно, куда перейдет Месси после "Барселоны"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Лионель Месси продолжит карьеру в клубе МЛС "Интер" Майами.

Звездный футболист переедет в США через 2 года, сообщает Cadena SER.

Отец Месси Хорхе должен был принять участие во встрече, на которой планировалось обсуждение возможного переезда аргентинца в ПСЖ.

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Встреча была отменена из-за победу Жоан Лапорта на выборах президента "Барселоны". Месси теперь готов выслушать предложение каталонцев.

Отмечается, что какое бы решение не принял Лионель, через 2 года он перейдет в "Интер" Майами, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Месси еще не решил, где продолжит свои выступления.

В услугах аргентинца заинтересованы МС и ПСЖ.

15 марта "Барселона" сыграет в рамках чемпионата Испании против "Уэски". Начало матча в 22:00.