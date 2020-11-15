Криштиано Роналду проиграл чемпионам мира

14 ноября стартовал пятый тур группового этапа Лиги наций 2020-2021.

Результаты матчей сообщает Униан.

Лига А. Группа 3

Португалия - Франция - 0:1

Гол: Канте, 53

Швеция - Хорватия - 2:1

Голы: Кулусевски, 36, Даниэлссон, 45 + 2 - Даниэлссон, 82 (автогол)

Положение команд: Франция - 13 очков, Португалия - 10, Хорватия - 3, Швеция - 3

Лига А. Группа 4

Германия - Украина - 3:1

Голы: Сане, 23 Вернер, 33, 64 - Яремчук, 12

Швейцария - Испания - 1:1

Голы: Фройлер, 26 - Морено, 89

Положение команд: Германия - 9 очков, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3

Лига C. Группа 1

Азербайджан - Черногория - 0:0

Кипр - Люксембург - 2:1

Голы: Кастанос, 34 (с пенальти), 71 - Кусулос, 5 (автогол)

Положение команд: Черногория - 10 очков, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кипр - 4.

Лига D. Группа 1

Мальта - Андорра - 3:1

Голы: Гарсия, 56 (автогол), Дегабриеле, 59, Димек, 90+3 - Ребес, 3

Латвия - Фареры - 1:1

Голы: Камеш, 59 - Ватнамар, 60

Положение команд: Фареры - 11 очков, Мальта - 8, Латвия - 4, Андорра - 2

Лига D. Группа 2

Сан-Марино - Гибралтар - 0:0

Положение команд: Гибралтар - 7 очков, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2

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В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 выступают 55 сборных, которые разбиты по группам в четырех лигах (A, B, C и D). Матчи группового этапа проходят с 3 сентября по 17 ноября текущего года.