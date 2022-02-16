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среда, 16 февраля 2022 10:05

Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ

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Красивый гол Роналду помог &quot;Ман Юнайтед&quot; победить в матче АПЛ
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" одержал первую за почти месяц победу.

"Красные дьяволы" в перенесенном матче 18-го тура дома одолели "Брайтон" - 2:0.

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Прервал свое голевое молчание Криштиану Роналду, открывший счет во встрече в начале второго тайма.

"Брайтон" мог отыграться, однако за хозяев сыграла перекладина ворот.

В компенсированное время окончательный счет установил Бруну Фернандеш.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" поднялся на четвертую строчку. Отставание от "Челси" составляет четыре очка.

"Арсенал" и "Тоттенхэм" отстают от МЮ, но имеют по три матча в запасе.

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