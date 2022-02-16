Красивый гол Роналду помог "Ман Юнайтед" победить в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал первую за почти месяц победу.
"Красные дьяволы" в перенесенном матче 18-го тура дома одолели "Брайтон" - 2:0.
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Прервал свое голевое молчание Криштиану Роналду, открывший счет во встрече в начале второго тайма.
"Брайтон" мог отыграться, однако за хозяев сыграла перекладина ворот.
В компенсированное время окончательный счет установил Бруну Фернандеш.
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" поднялся на четвертую строчку. Отставание от "Челси" составляет четыре очка.
"Арсенал" и "Тоттенхэм" отстают от МЮ, но имеют по три матча в запасе.
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