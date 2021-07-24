Коваленко переходит в "Эмполи"

Виктор Коваленко не заиграл в "Аталанте"Фото: "Аталанта"

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Виктор Коваленко стал еще на шаг ближе к переходу в "Специю". Переговоры находятся на завершающей стадии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Оба клуба должны согласовать еще некоторые детали. Уже в начале следующей недели Коваленко перейдет в "Специю" на правах аренды, как минимум, на один сезон.

В последней товарищеской игре "Аталанты" против "Маккаби Бней-Райни" Коваленко участия не принял.

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Коваленко перешел в "Аталанту" зимой этого года, проведя всего один матч в составе команды. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025. Кроме него в клубе выступает еще один украинец — Руслан Малиновский.