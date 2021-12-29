Конкурент Лунина подхватил коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Старинные балерины и клоуны: как елки украшают 100-летними игрушками - впечатляющие фото
Просмотров: 405
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 990
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1413
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 423
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1296
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2844
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2763
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1062
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки
16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки
Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"
Рангник впервые потерял очки во главе "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Ярмоленко не смог спасти "Вест Хэм"
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Стало известно, на кого Суркис потратит получении за Миколенко деньги
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Игроку НБА выбили зуба просто на Рождество
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1179
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 954
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1854
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1467
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
29 декабря 2021
Просмотров: 99
Новорічні дива
"Син планує встановити в кімнаті камеру, щоб засікти Святого Миколая. Хоче побачити його на власні очі. Як викрутитися, щоб дитина не розчарувалася?" ...
среда, 29 декабря 2021 19:46

Конкурент Лунина подхватил коронавирус

  Комментировать
Конкурент Лунина подхватил коронавирус
Тибо Куртуа пребывает на больничном. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" на официальном сайте сообщил, что четыре футболиста основной команды заразились коронавирусной инфекцией.

Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов "Барселоны", а в основной команде "Валенсии" зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" дает "Аяксу" большие деньги за игрока сборной Бразилии

Мадридский "Реал" набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят "Севилья" (38) и "Бетис" (33). Действующий чемпион Испании — мадридский "Атлетико".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Конкурент Лунина подхватил коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

Крупнейший авианалет разрушил столицу страны

Самое читаемое
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 8667
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 8046
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 3 Просмотров: 6831
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить
5 фраз после ДТП, на которые нужно правильно ответить Просмотров: 6417
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 3 Просмотров: 5526
Спорт
Скандальный Джокович пропустит Australian Open
Скандальный Джокович пропустит Australian Open Просмотров: 153
Назвали лучшего футболиста украинского чемпионата
Назвали лучшего футболиста украинского чемпионата Просмотров: 378
У "Металлиста" нет денег на иранского форварда
У "Металлиста" нет денег на иранского форварда Просмотров: 639
16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки
16-летний канадский вундеркинд превзошел достижение Гретцки
 Просмотров: 522
Колумбийский форвард, которым интересовалось "Динамо", поедет в Москву
Колумбийский форвард, которым интересовалось "Динамо", поедет в Москву Просмотров: 153
Больше всего комментируют
19
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
5
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
4
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
3
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Голосов: 935
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть