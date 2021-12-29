Конкурент Лунина подхватил коронавирус

Тибо Куртуа пребывает на больничном. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" на официальном сайте сообщил, что четыре футболиста основной команды заразились коронавирусной инфекцией.

Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов "Барселоны", а в основной команде "Валенсии" зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.

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Мадридский "Реал" набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят "Севилья" (38) и "Бетис" (33). Действующий чемпион Испании — мадридский "Атлетико".