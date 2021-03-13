Коммунистов обезвредили: как сборная Италии победила на Евро

11 июня в Риме стартует 16-й чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем о победителях предыдущих первенств. Третий по счету Евро выиграла сборная Италии.

Разъяренные неудачей на Кубке мира-1966, где они умудрились проиграть сборной Северной Кореи, итальянцы любой ценой стремились реабилитироваться на домашнем Евро. И им это удалось, хотя не без помощи фортуны.

В финальной стадии играли четыре сборные - Италия, Югославия, Англия и СССР. В первом полуфинале Италия - СССР коммунисты травмировали нападающего "Милана" Джанни Риверу. Замен не было. В численном меньшинстве Италия дотянула до конца дополнительного времени. Вместо пенальти тянули жребий. Капитан СССР Альберт Шестернев выбрал герб на двофранковий монетке, а выпала копейка.

Во втором полуфинале Югославия дожала Англию с голом Джаича на 87 минуте.

На Кубке мира-1982 в Испании стал чемпионом мира в 40 лет, прославившись блестящими сейвами в игре против Бразилии

Первый финальный матч закончился вничью - 1:1. Итальянцы признавали, что ничьей не заслуживали, но сумели спастись за 9 минут до конца. Назначили переигровку. Югославия выставила тот же состав, а Италия заменила 5 игроков. Это дало преимущество в свежести - хозяева выиграли - 2:0.

Вратарем чемпионов был Дино Дзофф. Тогда "папа Дино" играл еще за "Наполи". Однако в 1973 году в 31-летнем возрасте перебрался в "Ювентус", где сыграл 11 сезонов. На Кубке мира-1982 в Испании стал чемпионом мира в 40 лет, прославившись блестящими сейвами в игре против Бразилии.

ReutersДино Дзофф стал чемпионом мира в 40 лет.

Закончил играть через год. С 1988 - тренер. Был наставником "Ювентуса", "Лацио", "Фиорентины". Вместе со сборной Италии едва не выиграл Евро-2000. С 2005 года Дзофф уже не тренирует. Работает экспертом на телевидении.

Защитник Джачинто Факетти всю жизнь играл за "Интер". Тренера Эррера увидел в нем задатки форварда, но переквалифицировал в защитника. И не ошибся, потому что за всю карьеру Джачинто забил 75 голов. Был суперсовременным фланговым защитником - бежал вперед и успевал возвращаться. Выиграл с "Интером" два Кубка чемпионов и два Межконтинентальные кубки. В 1970 стал вице-чемпионом мира. Со сборной попрощался в 1977 году. В общем сыграл за клуб 629 матчей. Затем тренировал родную команду, был спортивным директором и даже президентом. Умер в 2006-ого от рака поджелудочной железы.

Факетти начинал карьеру форвардом. Фото: Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СССР проиграл финал Евро. Уволили тренера и всю команду телевизионщиков

Легендой "Интера" был Сандро Маццола - сын легенды "Торино" Валентино Маццолы. Он играл на фланге полузащиты. С клубом выиграл 4 титула чемпионов. Закончил карьеру в сборной на неудачном Кубке мира-1974. Впоследствии работал администратором "Интера". До сих пор комментирует матчи любимой команды.

Автор победного гола в повторном финале нападающий Луиджи Рива всю жизнь играл на Сардинии за "Кальяри". Забил за сборную 35 мячей. В 1970 привел свой клуб к единственному в истории чемпионству. "Ювентус" давал за Риву 9 своих игроков, но Луиджи отказался переезжать в Турин.

- На Сардинии каждый рыбак приглашал меня попробовать рыбы, а каждый мясник - колбасы. Я не мог подвести людей. Тогда я играл не за деньги, а за народное признание.

Рива претендовал на "Золотой мяч" в 1969 и 1970 годах. Но не хватило малости. В 1969 он стал вторым, а в следующем году - третьим. Сейчас Луиджи возглавляет футбольную школу в Кальяри и имеет должность в федерации футбола Италии.

После завершения карьеры Ривера был вице-президентом "Милана". Ушел с поста в 1986 году, потому что не разделял радикальных взглядов Сильвио Берлускони

Наибольшей звездой той сборной Италии был плеймейкер "Милана" Джанни Ривера. Именно его травмировали игроки сборной СССР в первом матче.

А уже в следующем году Джанни выиграл Кубок чемпионов против "Аякса" - 4:1 и отдал две голевые передачи. Зимой "Франс Футбол" номинировал его на "Золотой мяч".

В 1970 году на мировом первенстве в Мексике играл по тайму в нападении с Сандро Маццолой. Лишь в финале тренер выпустил его на 6 минут, вместо привычных 45. Впрочем преодолеть непревзойденную Бразилию не смог бы и он. Последний матч за сборную сыграл в 1974 году. После завершения карьеры был вице-президентом "Милана". Ушел с поста в 1986 году, потому что не разделял радикальных взглядов Сильвио Берлускони. Ударился в политику. Несколько раз избирался депутатом Европарламента от социалистических и центристских партий.

Тренер команды Феруччо Валькареджи продолжил работу со сборной. В 1970 году выиграл серебряные медали на кубке мира в Мексике. Умер в 2005, в возрасте 86 лет.

Дино Дзофф был тренером сборной Италии на Евро-2000. В финале Италия играла с Францией и вела - 1:0 на последней минуте. Но французы сумели сравнять счет, а в добавленное время забили победный гол.