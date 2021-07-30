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пятница, 30 июля 2021 09:50

Команда Ярмоленко хочет подписать защитника "Шахтера"

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Команда Ярмоленко хочет подписать защитника &quot;Шахтера&quot;
Николай Матвиенко подписал новый пятилетний контракт с "Шахтером". Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Вест Хэм" заинтересован в услугах защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" 25-летнего Николая Матвиенко.

"Молотобойцы" следят за украинским защитником еще с прошлого года, сообщает 90min.

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Матвиенко - не единственный вариант для усиления защиты "Вест Хэма". Клуб Андрея Ярмоленко рассматривает и альтернативные кандидатуры. Это Курт Зума с "Челси" и Муктар Диакаби из "Валенсии".

Николай Матвиенко является основным защитником "Шахтера" и сборной Украины. Евро провел все пять матчей в составе национальной команды.

В первом туре УПЛ "Шахтер" победил "Ингулец", а 31 августа сыграет в гостях против ФК "Львов".

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Украинский футболист не имеет стабильного места в составе команды.

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июля

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