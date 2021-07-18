"Вест Хэм" еще больше снизил цену на Ярмоленко

Ярмоленко отдают почти даром. Фото: Reuters

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может покинуть клуб этим летом, сообщает Football Insider.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес считает, что 31-летний футболист не соответствует его требованиям. Клуб очень хочет разгрузить зарплатную ведомость, отпустив игрока.

"Вест Хэм" готов продать Ярмоленко за примерно 2 млн фунтов стерлингов (около 2,3 млн евро). В 2018-м его купили у дортмундской "Боруссии" за 18 млн фунтов стерлингов.

Источник утверждает о переговорах лондонцев с "Фенербахче", но агент игрока Вадим Шаблий отрицает переговоры с клубами из Турции.

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Ранее была информация, что турецкие клубы не готовы платить 5 млн евро за трансфер Ярмоленко. Андрей Ярмоленко сыграл в составе сборной Украины 5 матчей на Евро, и отметился двумя забитыми голами.