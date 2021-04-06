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вторник, 06 апреля 2021 11:54

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде

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КНДР отказалась от участия в Олимпиаде
Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Власти Северной Кореи отказалась от участия в Олимпиаде-2020/21 в Токио.

Главная причина - опасения ситуации с коронавирусом, сообщает Yonhap.

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Решение о том, что спортсмены из КНДР не отправятся в Токио на Олимпиаду, было принято еще 25 марта. Но объявили об этом только 6 апреля.

В КНДР выразили обеспокоенность по поводу бурной пандемии коронавируса. В Северной Корее официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19. С начала прошлого года в стране действует жесткий пограничный контроль и другие антивирусные меры, чтобы предотвратить эпидемию в стране.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Власти Японии решили провести соревнования без иностранных болельщиков - в стране ограничен въезд для туристов.

Северная Корея отказывается от участия в Олимпийских играх впервые с 1988 года, когда страна бойкотировала летние Игры в южнокорейском Сеуле.

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Дата
06
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