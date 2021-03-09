На Олимпийские игры в Токио не пустят иностранных болельщиков - СМИ

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков.

Власти Японии решили не пускать иностранцев из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

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В конце этого месяца правительство Японии и оргкомитет Игр проведут удаленную встреча с Международным олимпийским комитетом (МОК) и двумя другими организациями, чтобы принять официальное решение по данному вопросу.

Вопрос проведения соревнований без болельщиков пока не поднимался вообще.

Олимпиада-2020/21 должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса.