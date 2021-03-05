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пятница, 05 марта 2021 19:54

Стало известно, какие города могут потерять право проведения Евро-2020/21

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Стало известно, какие города могут потерять право проведения Евро-2020/21
Евро перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: Reuters

Глазго, Дублин и Бильбао могут потерять право проведения матчей Евро-2020/21.

УЕФА рассматривает возможность исключения 3-х города перечня хозяев Евро, сообщает AP.

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Причиной такого решения стало отсутствие гарантий по количеству зрителей на стадионах. УЕФА хочет, чтобы стадионы были заполнены хотя бы на половину, и готов убрать те города, в которых это будет невозможно.

Окончательное решение о том, как будет проводиться турнир, имеют озвучить в апреле.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021. Соревнования должны пройти в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Окончательный формат примут в апреле.

Сборная Украины квалифицировалась на турнир. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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05
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