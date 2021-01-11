Почему японцы против Олимпиады в Токио

В городе ведется борьба с коронавирусом. Фото: pinterest.com

Население Японии против проведения Олимпийских игр в Токио 2021 года.

Более 80% японцев считают, что Олимпиаду надо отменить или перенести из-за пандемии, сообщает АР.

Однако организаторы и Международный олимпийский комитет все же утверждают, что Олимпийские игры начнутся 23 июля.

"Токио борется с всплеском случаев Covid-19, что на прошлой неделе побудило правительство страны объявить чрезвычайное положение. Но премьер-министр Йосихиде Суга выразил уверенность в том, что Олимпийские игры будут проведены", - пишут в издании.

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Также отмечается, что в городе ведется борьба с вирусом, но новая волна заболеваний усиливает скептицизм граждан.

"В телефонном опросе о том, можно ли провести Олимпийские игры, участвовали 1261 человек, 81 процент ответили "нет" и лишь 13 процентов ответили "да". Количество ответов "нет" увеличилась на 18 пунктов по сравнению с аналогичным опросом в декабре", - говорится в сообщении.

По официальной информации, Япония планирует потратить на проведение Олимпиады $15,4 млрд, из которых $6,7 млрд - государственные средства.

До сих пор неизвестно, будут ли допускать иностранных болельщиков и местных фанатов. Однако на соревнования должны приехать десятки тысяч тренеров, судей, представителей СМИ, спонсоров и VIP-персон.