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четверг, 17 февраля 2022 17:56

Клуб УПЛ запретил легионерам общаться со СМИ о возможном вторжении России

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Клуб УПЛ запретил легионерам общаться со СМИ о возможном вторжении России
Футболист "Днепра-1" Франсиско Ди Франко. Фото: СК "Днепр-1"

Аргентинские футболисты не собираются покидать украинские клубы Премьер-лиги, несмотря на возможную агрессию Российской Федерации.

Полузащитник "Днепра-1" Франсиско Ди Франко рассказал La Nacion, что клуб не рекомендует давать комментарии по поводу ситуации.

"Клуб не разрешает мне давать интервью на эту тему", - сказал он.

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В то же время, нападающий "Александрии" Клаудио Спинелли рассказал, что украинцы воспринимают информацию спокойно, потому что уже привыкли к возможной угрозе войны.

"Я к подобному не привык и чувствую, что в любой момент что-то может произойти. Однако мои коллеги советуют мне сохранять спокойствие", - отметил Спинелли.

Вингер львовского "Руха" Фабрисио Альваренга пока не видит причин для волнения.

"Люди говорят, но я живу во Львове, где тихо. У людей нет страха. На улицах нет военных. Я и моя семья не волнуемся. Мы чувствуем себя спокойно", - добавил Альваренга.

Ди Франко выступает за "Днепр-1" с 2020 года. До этого защищал цвета львовских "Карпат".

Спинелли перебрался в "Александрию" летом 2021-го.

Альваренга, который в Украине успел поиграть за донецкий "Олимпик", перешел в "Рух" летом прошлого года.

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17
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