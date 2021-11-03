Катарский клуб не отпускает Хави в "Барселону"

Хави четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Фото: globallookpress.com

"Аль-Садд" отказался идти на уступки в переговорах с "Барселоной" по поводу главного тренера катарского клуба Хави, сообщает AS. Ранее стало известно, что за переход "сине-гранатовые" должны будут выплатить неустойку в размере € 1 млн.

Также катарский клуб потребовал, чтобы официальное предложение сделал лично президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Недовольство вызвано тем, что ранее функционер отказался от визита в Доху. В столицу Катара отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.

Действующее соглашение Хави с "Аль-Саддом" рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщали, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.

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Хави в бытность игроком четырежды выигрывал Лигу чемпионов, дважды Суперкубок и восемь раз чемпионат Испании. В 2010 году он стал чемпионом мира в составе сборной Испании.