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суббота, 03 апреля 2021 06:11

Как Зинченко босиком играл на столе в футбол

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Как Зинченко босиком играл на столе в футбол
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Игроки сборной Украины решили с пользой провести свой досуг.

Футболисты национальной команды решили сыграть в теннис-бол на привычном столе.

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С одной стороны сражайся Александр Зинченко и Николай Матвиенко. В соперниках были 2 легионеры из Бельгии - Эдуард Соболь и Евгений Макаренко. Игроки соревновались босиком. В результате обе стороны согласились на ничью.

Сборная Украины стартовала в отборе к Кубку мира по 3-х ничей. Команда Андрея Шевченко расписала мировую 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном.

После 3-х туров сборная Украины занимает 2-е место в своей группе отставая от Франции на 4 очка.

Следующую игру национальная команда сыграет против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020/21.

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Дата
03
апреля

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