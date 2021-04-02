Как Зинченко босиком играл на столе в футбол

Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Игроки сборной Украины решили с пользой провести свой досуг.

Футболисты национальной команды решили сыграть в теннис-бол на привычном столе.

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С одной стороны сражайся Александр Зинченко и Николай Матвиенко. В соперниках были 2 легионеры из Бельгии - Эдуард Соболь и Евгений Макаренко. Игроки соревновались босиком. В результате обе стороны согласились на ничью.

Сборная Украины стартовала в отборе к Кубку мира по 3-х ничей. Команда Андрея Шевченко расписала мировую 1:1 с Францией, Финляндией и Казахстаном. После 3-х туров сборная Украины занимает 2-е место в своей группе отставая от Франции на 4 очка. Следующую игру национальная команда сыграет против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020/21.