Как выглядит полуголый Арсен Венгер

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 135
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3924
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6516
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19539
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6309
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
15
11
11
17
14
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Видео
Все видео
Бывший украинский футболист стал музыкантом
Бывший украинский футболист стал музыкантом
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
"Вест Хэм" с Ярмоленко уступил "Вулверхэмптону"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Моуриньо проиграл "Манчестер Юнайтед"
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Бывший одноклубник Дарио Срны отличился красивым голом в невероятном матче
Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь
Легендарного капитана сборной Бразилии погубил алкоголь
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6516
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1989
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2358
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6309
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 990
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 72
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
четверг, 05 декабря 2019 20:12

Как выглядит полуголый Арсен Венгер

  Комментировать

В начале ноябре в сети появилось грандиозное фото Арсена Венгера. Фанаты поймали француза на пляже в Дохе. 70-летний Венгер выглядит так, что пацаны стесняются на его фоне снимать футболки

Кубики на прессе Венгера, который отметил в конце октября 70-летие, сформулировали вопрос: что нужно делать, чтобы так выглядеть?

В секрета Арсена две части - диета и спортзал (или пробежки). И там, и там он добился невероятного уровня самодисциплины. Пожалуй, главная причина была в желании подавать пример игрокам.


Автор: Из открытых источников
  Арсен Венгер может похвастаться фигурой даже в 70 лет
Арсен Венгер может похвастаться фигурой даже в 70 лет

Его диета основывается на отношении к еде, которую он приобрел в Японии (где в середине 90-х тренировал "Нагой"). Рацион строится вокруг паровых овощей, риса и источники протеина (рыба, курица, мясо, но не все сразу). Другие продукты Арсен себе позволяет, но очень редко, пишет "www.sports.ru"

Все это умножается на порции, которые многократно шокировали товарищей француза. Друг детства Жан-Поля Флюка однажды посещал Венгера на базе в Колн: "Аперитив Арсена состоял из двух виноградин. Двух! А потом была белая рыба с небольшим количеством оливкового масла и паста. Он посмотрел на меня и сказал: "Жан-Поль, если ты хочешь сбросить вес, приходи и питайтесь в тренировочном центре две недели".

Английский комик Дэвид Бадьель однажды столкнулся с Венгером в ресторане во время Кубка мира-2010 - и был шокирован: француз заказал на ужин всего два блестящих яблоки, которые затем тщательно нарезал.

Но даже у Арсена есть слабость. Старый вторых Венгера Жан-Ноэль Ук вспоминал, что француз любит сладости: "Вместо пудинга он всегда предпочитал шоколад. Он жить без него не может ".

Из алкоголя Арсен Венгер употребляет только вино

Из алкоголя Венгер пьет только вино. Родители Арсена владели пабом, когда он был маленьким, но, несмотря на это, одноклубники рассказывали, что пиво Венгер впервые попробовал только в 36 лет. Сейчас Арсена часто засекает в ресторанах - неизменно на столе у ​​него бокал вина.

Автор: Из открытых источников
  Даже молодежь может позавидовать мышцам Арсена Венгера
Даже молодежь может позавидовать мышцам Арсена Венгера

О занятиях Арсена в зале известно меньше. Главное: он не пропускает ни одного дня и делает упор на бег и пресс. Поэтому, когда зал недоступен, француз может заменить тренировки пробежкой, но все равно не теряет время зря. В прошлом году Венгер признался, что пробегает 8-10 километров в день. Иногда заменяет пробежку на велосипеде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребров опозорился в Кубке Венгрии

Арсен Венгер - французский футбольный тренер и игрок. Более 20 лет, с 1996 по 2018 год, работал с лондонским "Арсеналом", в котором стал одним из самых успешных тренеров современности. Трижды выигрывал АПЛ с "канонирами", семь раз Кубок Англии, финалист Лиги чемпионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выглядит полуголый Арсен Венгер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера

Первая студия Уолта Диснея была гаражом

Москва поддержала создание народной республики в Польше

Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов

Люди отовариваются и напиваються - отменили поправку конституции

Самое читаемое
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 25740
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 10314
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
 Просмотров: 9495
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 8982
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 8209
Спорт
Юлия Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне
Юлия Джима выиграла первую украинскую медаль в новом биатлонном сезоне
 Просмотров: 450
"Шахтер" нацелился на румынского таланта
"Шахтер" нацелился на румынского таланта Просмотров: 369
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 2439
Харлан закрутила роман с известным спортсменом
Харлан закрутила роман с известным спортсменом Просмотров: 936
Зинченко заговорил о своем возвращении в "Шахтер"
Зинченко заговорил о своем возвращении в "Шахтер" Просмотров: 828
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Голосов: 632
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua