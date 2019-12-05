Как выглядит полуголый Арсен Венгер

В начале ноябре в сети появилось грандиозное фото Арсена Венгера. Фанаты поймали француза на пляже в Дохе. 70-летний Венгер выглядит так, что пацаны стесняются на его фоне снимать футболки

Кубики на прессе Венгера, который отметил в конце октября 70-летие, сформулировали вопрос: что нужно делать, чтобы так выглядеть?

В секрета Арсена две части - диета и спортзал (или пробежки). И там, и там он добился невероятного уровня самодисциплины. Пожалуй, главная причина была в желании подавать пример игрокам.





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Его диета основывается на отношении к еде, которую он приобрел в Японии (где в середине 90-х тренировал "Нагой"). Рацион строится вокруг паровых овощей, риса и источники протеина (рыба, курица, мясо, но не все сразу). Другие продукты Арсен себе позволяет, но очень редко, пишет "www.sports.ru"

Все это умножается на порции, которые многократно шокировали товарищей француза. Друг детства Жан-Поля Флюка однажды посещал Венгера на базе в Колн: "Аперитив Арсена состоял из двух виноградин. Двух! А потом была белая рыба с небольшим количеством оливкового масла и паста. Он посмотрел на меня и сказал: "Жан-Поль, если ты хочешь сбросить вес, приходи и питайтесь в тренировочном центре две недели".

Английский комик Дэвид Бадьель однажды столкнулся с Венгером в ресторане во время Кубка мира-2010 - и был шокирован: француз заказал на ужин всего два блестящих яблоки, которые затем тщательно нарезал.

Но даже у Арсена есть слабость. Старый вторых Венгера Жан-Ноэль Ук вспоминал, что француз любит сладости: "Вместо пудинга он всегда предпочитал шоколад. Он жить без него не может ".

Из алкоголя Арсен Венгер употребляет только вино

Из алкоголя Венгер пьет только вино. Родители Арсена владели пабом, когда он был маленьким, но, несмотря на это, одноклубники рассказывали, что пиво Венгер впервые попробовал только в 36 лет. Сейчас Арсена часто засекает в ресторанах - неизменно на столе у ​​него бокал вина.

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О занятиях Арсена в зале известно меньше. Главное: он не пропускает ни одного дня и делает упор на бег и пресс. Поэтому, когда зал недоступен, француз может заменить тренировки пробежкой, но все равно не теряет время зря. В прошлом году Венгер признался, что пробегает 8-10 километров в день. Иногда заменяет пробежку на велосипеде.

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Арсен Венгер - французский футбольный тренер и игрок. Более 20 лет, с 1996 по 2018 год, работал с лондонским "Арсеналом", в котором стал одним из самых успешных тренеров современности. Трижды выигрывал АПЛ с "канонирами", семь раз Кубок Англии, финалист Лиги чемпионов.