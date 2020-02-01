Как умирали суперзвёзды спорта

Утром 26 января 2020 в окрестностях Лос-Анджелеса в условиях густого тумана разбился вертолет. Машина врезалась в гору Калабасасе на высоте 5100 метров и упала вниз. Погибло 9 человек. Самый известный среди них - звездный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" 2000-2015 годов 41-летний Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна. Они спешили на тренировку детской баскетбольной команды.

Вспоминаем самые известные катастрофы, в которых погибли выдающиеся спортсмены.

1 мая 1994 во время Гран-при Сан-Марино в повороте Тамбурелло погиб трехкратный чемпион мира автогонок "Формулы-1" бразилец Айртон Сенна. На скорости 218 километров в час его болид ударился в бетонную стену. 34-летний гонщик остался неподвижным. Его ударило в голову колесо и часть железной подвески. Утверждали, что вертолет, который прибыл на место гонки, забрал тело мертвого Сенны. Как бы там ни было, но врачам не удалось спасти его жизнь. Несмотря на две подряд гибели пилотов (накануне в квалификации разбился австриец Роланд Ратцинбергер) соревнования продолжились. Их выиграл Михаэль Шумахер.

В 2000 году в Бразилии был проведен опрос. Определяли лучшего бразильца за всю историю страны. Несмотря на наличие непревзойденных мастеров футбола, таких, как Пеле и Роналдо, лучшим все же признали автогонщика Сенну.

Он пилотировал болид за гранью возможного. Искал малейшую возможность для обгона, рисковал там, где другие не решались. Особенно удавались ему гонки в дождь. В начале карьеры, когда Айртон пилотировал технически несовершенны болиды "Тоулмен" и "Лотус", он умудрялся побеждать в дождь, когда мощность моторов не играла определяющей роли.

Украшением карьеры Сенны стало его противостояние с французом Аленом Простом. Было время, когда они выступали в одной команде. Тогда сначала победил Ален, а затем Айртон взял реванш.

Бразильца называли королем квалификации. В целом он выиграл 65 гонок в квалификации. Во время последней гонки в машине Айртона нашли окровавленный австрийский флаг. Так гений хотел почтить погибшего накануне Роланда Ратцингера. До этого случая в "Формуле-1" 12 лет не погибали пилоты.

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В 28 лет погиб лучший баскетболист Европы хорват Дражен Петрович. Он с детства ничего не признавал кроме баскетбола.

Дражен с помощью матери раздобыл ключ от спортзала. Приезжал туда в 6 утра, расставлял стулья для отработки дриблинга и затем совершал 500 бросков до начала основной тренировки. После занятий в школе он вновь приезжал в зал и бросал еще 500 раз. В общей сложности он проводил в зале часов семь. Тренеры говорили ему: "Ты тренируешься слишком много - почему бы тебе не заняться чем-нибудь еще?" Дражен всегда отвечал: "Я люблю тренироваться. Это моя жизнь. Баскетбол - мое дыхание".

В 17 лет он стал лидером "Шибенки", которая во многом благодаря его игре добивалась невиданных для себя результатов: два года подряд заштатная команда выходила в финал Кубка Корача, где неизменно проигрывала французскому "Лиможу", выигрывала чемпионат Югославии, а сам Петрович признавался лучшим баскетболистом страны. Однако команда, как это часто бывает, не росла вместе с Петровичем, и в какой-то момент "Шибенка" стала для него слишком маленьким клубом. Он перешел в Цибону к старшему брату Александру.

За четыре сезона "Цибона" выиграла практически все турниры, в которых принимала участие: чемпионат страны, два Кубка европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков. Дражен и Александр составили сильнейшую в Европе пару защитников. "Вы спрашиваете, как игралось в паре с Драженом? Это были самые легкие годы в моей карьере баскетболиста", - говорил Александр.

Однако и лучшая команда Европы в какой-то момент перестала соответствовать амбициям Дражена. К примеру, в одном из матчей чемпионата Югославии с "Олимпией" Петрович набрал 112 очков, за что получил прозвище баскетбольный Моцарт.

А как вам 62 очка в игре Кубка Корача с "Катканом" или восемь трехочковых подряд во встрече с "Лиможем"? Статистика результативности Петровича за четыре сезона в "Цибоне" может вскружить голову любому: 37,7 очка за игру в национальных турнирах и 33,8 - в европейских. Но даже с такой ошеломляющей игрой Дражен оставался в Европе, откладывая свой переезд в НБА. Он перешел в "Реал и лишь потом – в "Портленд". Три года в НБА особой славы не принесли – лишь однажды журналисты выбрали его в третью сборную.

Петрович решает уехать в Грецию. 7 июня 1993 года Дражен из Польши, где проходил квалификационный турнир, отправился в Германию. Вместе со своей невестой, управлявшей автомобилем, и ее подругой они ехали по автобану Нюрнберг - Мюнхен. Сильный дождь вкупе с высокой скоростью сделали свое дело: невеста Петровича не справилась с управлением - и машина на полном ходу врезалась в грузовик. Обе девушки выжили, получив серьезные травмы. Дражен, спавший на пассажирском сиденье, погиб. Ему было 28 лет.

В "Нью-Джерси" третий номер Петровича был закреплен за ним навечно, домашняя арена "Цибона" была названа в его честь, перед зданием Олимпийского музея в Лозанне открыта скульптура, посвященная его вкладу в мировой спорт. В 2002 году Петрович был включен в Зал баскетбольной славы.

В автомобильной катастрофе погиб и легендарный защитник "Ювентуса", чемпион мира-1982 Гаэтано Ширеа. Он был помощником тренера Дино Дзоффа и ездил в Польшу смотреть игру будущего соперника "Гурника".

С "Ювентусом" Ширеа выиграл в общей сложности 14 трофеев — семь чемпионских титулов, два Кубка Италии, Кубок УЕФА, Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок чемпионов и Межконтинентальный Кубок. В составе "бьянконери" Гаэтано сыграл 563 матча. Его рекорд удалось превзойти лишь Алессандро Дель Пьеро в 2008-м. После того, как в 1988-м году Гай повесил бутсы на гвоздь, перед ним открывались отличные перспективы на тренерском поприще, и никто не подозревал, что совсем скоро жизнь великого либеро оборвется.

Третьего сентября 1989 года Ширеа возвращался из Лодзя в Варшаву. Он только что посмотрел матч с участием будущего соперника "Юве" в первом раунде Кубка УЕФА "Гурника" и спешил на рейс в Турин. До столицы Гаэтано добирался на FIAT 125, за рулем которого был польский водитель Генрик Паяк, а сопровождали итальянца переводчица Барбара Янушкевич и администратор "Гурника" Анджей Исдебски. Паяк пошел на обгон двух фур, и автомобиль столкнулся с мчавшимея навстречу фургоном "Жук". В багажнике FIAT было четыре дефицитные тогда канистры с бензином, машина загорелась мгновенно. Исдебски удалось спастись, остальным — нет. Полиции понадобилось 13 часов, чтобы опознать погибших.

"Это было воскресенье, мои каникулы заканчивались, и я проводил на море последние дни перед тем, как снова пойти в школу,— вспоминает тот страшный день сын Ширеа Риккардо. — Вечером я с дедушкой и бабушкой сел у телевизора, чтобы посмотреть "Domenica Sportiva", узнать, как сыграл "Ювентус". Я и не мог представить, что мое детство закончилось несколько часов назад".

Диктор сообщил, что Гаэтано Ширеа погиб в дорожно-транспортном происшествии в Польше. Игроки "Ювентуса" и Дзофф узнали о трагедии еще позже — они как раз ехали из Вероны, победив 4:1. Шокирующую новость поведал путевой обходчик, когда команда вернулась в Турин.

Оксана Костина появилась на свет 15 апреля 1972 года в Иркутске. Она, как и многие другие девочки того времени, хотела заниматься гимнастикой, поэтому в один прекрасный день Оксана и появилась в спортивной секции. А вскоре юная спортсменка оказалась под опекой опытного тренера Ольги Буяновой.

В 1989 году Костина уже была в составе сборной Советского Союза. Вскоре она вместе со своей командой отправилась на чемпионат мира в Боснию и Герцеговину, где стала чемпионкой в командном зачете.

Несмотря на все успехи, Оксана так и не добилась исполнения своей заветной мечты — участия в Олимпийских играх в испанской Барселоне. В 1992 году вместо нее туда поехала другая гимнастка Оксана Скалдина. Видимо, это обстоятельство стало для девушки настоящим ударом.

Однако в личной жизни у Костиной все складывалось неплохо. Она встречалась с Эдуардом Зеновкой, тоже спортсменом, только в пятиборье. Молодые люди собирались пожениться.

11 февраля 1993 года Оксана ехала в аэропорт Домодедово. За рулем "Москвича" находился ее жених. В какой-то момент Эдуард выехал на встречную полосу, где в его автомобиль тут же врезался грузовик "ГАЗ". Когда гимнастку везли в "Скорой", она была еще жива, но в тот же день от полученных травм она скончалась в больнице. Зеновка остался в живых.

Говорят, в тот зимний день дорога была скользкой. Кроме того по некоторым данным Эдуард Зеновка находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Как бы то ни было тот роковой маневр, который совершил Зеновка, стоил 20-летней Оксане Костиной жизни.

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Оксана всего добилась исключительно упорным трудом, а, как известно, именно трудолюбивые люди чаще других преуспевают в жизни. За 2 года до смерти Костина была удостоена звания заслуженного мастера спорта Советского Союза, а за год — стала чемпионкой мира на состязаниях в Брюсселе.