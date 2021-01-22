Как президент "Динамо" растратил годовой бюджет клуба

Виктор Безверхий ушел из жизни в 2009 году. Фото: ФК "Динамо" Киев

Первый президент киевского "Динамо" Виктор Безверхий чуть не довел клуб до банкротства.

После развала СССР на клубных счетах остались миллионы долларов после перехода звезд "Динамо" в европейские клубы. Тогдашний президент "Динамо" не смог удержать финансовую стабильность в клубе.

"На клубных счетах уже были десятки миллионов в валюте. Если бы их правильно инвестировали," Динамо "могло бы спокойно пережить 1990-е. Главный редактор France Football Жак Тиберий пригласил меня с Виктором Безверхим к себе в гости.

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Летали к нему в Париж. Жак познакомил нас с приятелем из большого цюрихского банка и предложил разместить деньги на депозит под 10 процентов годовых. По европейским меркам это было выгодное предложение. Этих процентов хватало бы на годовой бюджет "Динамо" - по крайней мере на тот, каким он был у клуба в начале 1990-х. И уже в Париже Безверхий меня неприятно удивил.

"Зачем нам "светить" все деньги? Лучше разложить яички по разным корзинам - там понемногу, здесь понемногу", - так размышлял Виктор Ванифатьйович.

В итоге средства, которые были у клуба, понемногу разошлись. Через некоторое время деньги начали заканчиваться. К финансированию Динамо тогда присоединился Григорий Суркис с партнерами, но это уже другая история ", - рассказал бывший корреспондент France Football Овдий Пиналов в интервью изданию "Чемпион".

Виктор Безверхий был президентом "Динамо" с 1989-го по 1993 год.