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четверг, 23 июля 2020 20:11

Как игроки "Ливерпуля" праздновали чемпионство

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Игрокам "Ливерпуля" вручили кубок за победу в чемпионате Англии после матча против "Челси"

Трофей над головой поднял капитан мерсисайдцев Джордан Хендерсон. В небе над "Энфилде" запестрели яркие фейерверки и салют из конфетти, сообщает "ТСН"

Футболисты и тренерский штаб "Ливерпуля" стали в шеренгу, обнялись и в один голос запели гимн болельщиков "красных" You'll Never Walk Alone.

Фанаты, к сожалению, не смогли присутствовать на арене из-за пандемии коронавируса.

После этого празднование продолжилось в раздевалке команды. Игроки громко пели, танцевали и обливались шампанским. Присоединился к команде и главный тренер "красных" Юрген Клопп,

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"Ливерпуль" выиграл чемпионат Англии вперед со 1990 года. 7 туров до завершения турнира команда Юргена Клоппа гарантировала себе чемпионский титул.

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