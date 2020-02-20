Йоханнес Бе выиграл первое "золото" на чемпионате мира-2020

Норвежская сборная в составе Иоханнеса Бе и Марте Ройзеланд праздновала сегодня победу на чемпионате мира по биатлону в супермиксте. Соревнования проходят в итальянском Антхольц-Антерсельве. "Серебро" завоевала сборная Германии (Францишка Пройс и Эрик Лессер) третьими были французы - Анаис Бескон и Эмильен Жаклен.

Сборная Украины - Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина финишировали лишь 10-ми. Хотя теоретические шансы побороться за медали существовали. Меркушина передала эстафету 6-й с отставанием в 33 секунды. Однако Дмитрий Пидручный на последней лежке закрыл 5 мишеней только с восьми патронов, а на стойке использовал шесть.

Теоретические шансы побороться за медали существовали

Для Йоханнеса Бе это первое "золото" чемпионата мира-2020.

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Завтра на чемпионате мира выходной. Соревнования возобновятся в субботу, 22 февраля. В тот день женщины и мужчины будут соревноваться в классической эстафете.