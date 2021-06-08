Игроки сборной Украины будут слушать на Евро российского рэпера

Футболисты сборной Украины будут подбадриваться перед матчами Евро русской музыкой.
Игроки национальной команды составили перечень песен, который будет приурочен к чемпионату Европы-2020/21, сообщает Spotify.
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Авторство трех из девяти треков принадлежит российским исполнителям: Morgenshtern, Dead Blonde, 10AGE
Украинский трек представлен только один: группа "Тень Солнца" - "Їхали козаки".
Плейлисты создавали игроки всех сборных-участников Евро. Отмечается, что этим занимались капитаны команд и "главные диджеи раздевалок".
Плейлисты доступны на всех основных стримингових платформах, включая Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.
Евро-2020/21 состоится с 11 июня по 11 июля.
Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.
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