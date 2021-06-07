Без всякого сопротивления: почему Украина разгромила Кипр

Александр Зинченко с 2016 играет за "Манчестер Сити". Фото: УАФ

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020/21 сборная Украины разгромила команду Кипра -4:0.

Что нужно знать об игре в Харькове?

Без Виктора Цыганкова. Лидер "Динамо" пропустил уже второй товарищеский матч и продолжает залечивать повреждения.

Андрей Шевченко экспериментировал с составом. Сборная Украины вышла на матч без формального правого защитника. На скамейке запасных оказались основе опорники Степаненко и Сидорчук. В атаке действовало трио - Ярмоленко, Зубков и Яремчук.

Полное преимущество украинцев. Игра проходила на половине поля соперника. Сборная Украины имела полную игровое и территориальное преимущество. Моменты у ворот Кипра возникали на протяжении всего матча. Не хватило реализации для еще более убедительной победы.

Сборная Кипра не была готова к матчу

Кипр не был готов к матчу. Гости играли без желания, скорее отбывали номер. В первом тайме получили необязательное удаление и два пенальти на ровном месте. Фактически игра на этом закончилась. Было видно, что гости мыслями были в отпуске. На таком фоне соперника сборная Украины выглядела грандом.

Александр Зинченко в роли лидера. Игрок "Манчестер Сити" вел игру команду, отдавал острые передачи, обеспечивал контроль мяча. На фоне Зинченко где-то потерялся Руслан Малиновский.

Сборная с хорошим настроением поедет на Евро. В первую очередь, матч против Кипра добавил уверенности в себе игрокам и улучшил им настроение перед финальной частью Евро. Никакого сопротивления от киприотов на поле не было.

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Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины стартует на турнире 13 июня матчем против Нидерландов. 17 июня сыграют против Северной Македонии, а 21-го померяются силами с Австрией. Две сильнейшие команды и четыре лучшие третьи команды выйдут в 1/8 финала. Во время подготовки к Евро сборная Украины провела три спарринга: сыграла вничью с Бахрейном -1:1, победила Северную Ирландию -1: 0 и сейчас переиграли Кипр.