Реакция России на нашу форму меня не интересует - Шевченко

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал бурную реакцию в России, связанную с дизайном новой формы национальной команды для Евро-2020/21.

В России требовали дисквалифицировать форму сборной Украины и даже порождают бойкотировать Евро.

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"Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен". - сказал Шевченко после товарищеского матча против Кипра.

6 июня национальная представила новую форму на Евро-2020/21. На футболках изображен силуэт государства, содержащий полуостров Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины стартует на турнире 13 июня матчем против Нидерландов. 17 июня сыграют против Северной Македонии, а 21-го померяются силами с Австрией. Две сильнейшие команды и четыре лучшие третьи команды выйдут в 1/8 финала.