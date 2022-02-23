Хотят воспользоваться ситуацией. Турецкий клуб попытается переманить игроков "Шахтера"

Бразильский полузащитник Тете. Фото: ФК "Шахтер"

"Бешикташ" хочет воспользоваться напряжением в Украине из-за угрозы вторжения Российской Федерации и переманить нескольких игроков "Шахтера".

Спортивный директор стамбульского клуба уже начал следить за некоторыми футболистами "горняков", сообщает Fotospor.

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Привлекли внимание "Бешикташа" полузащитник 22-летний Тете и форварды 21-летний Лассина Траоре и 22-летний Фернандо.

Однако пока неизвестно, сможет ли турецкая команда заполучить кого-нибудь из игроков "Шахтера", если те захотят покинуть клуб.

Отмечается, что команды всего мира наблюдают за потенциальными будущими звездами дончан.

Тете перебрался в "Шахтер" в начале 2019 года. Контракт рассчитан на пять лет. Траоре перешел в донецкий клуб летом 2021-го. Сыграл семь матчей и получил тяжелую травму, из-за которой уже пропустил почти пять месяцев. Фернандо выступает за "Шахтер" с 2018 года.