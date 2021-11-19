Хочет проводить дружеские турнирчики - Ракицкий сделал скандальное заявление

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с 2019 года. Фото: ФК "Зенит".

Бывший защитник сборной Украины 32-летний Ярослав Ракицкий хочет, чтобы украинские и российские клубы играли между собой.

После 2014 года УЕФА разводит клубы из Украины и России из-за агрессии со стороны россиян.

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"Правильно ли, что УЕФА разводит российские и украинские команды? Я бы наоборот хотел, чтобы российские команды встречались с украинскими в Лиге чемпионов, как было раньше. И чтобы проводили дружеские турнирны, это нормально", - сказал Ярослав в комментарии "Спорт-Экспресс".

Ярослав Ракицкий выступает за "Зенит" с начала 2019-го. Перед этим более 10 лет играл за "Шахтер". После переезда в Россию его перестали вызывать в сборную Украины.