Патриотический поступок. Шевченко отказался подписывать российского неудачника

Команда "Андрея Шевченко "Дженоа" отказалась от подписания бывшего форварда сборной России 30-летнего Александра Кокорина.
"Фиорентина" предлагала "Дженоа" арендовать россиянина во время зимнего трансферного окна, сообщает Violanews Fiorentina.
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Кокорин почти за год пребывания в Италии сыграл в составе "фиалок" всего семь матчей и результативными действиями не отличался.
В 2019 году по приговору суда Кокорин получил полуторагодичный срок заключения за хулиганство и умышленную нанесение тяжкого телесного повреждения. Футболисты Кокорин и Мамаев в кафе избили российских чиновников.
Кокорин известен выступлениями за "Динамо" Москву, "Спартак, "Зенит" и "Сочи". В составе сборной России провел 47 матчей.
В начале 2021 года перебрался в "Фиорентину" за €5 млн.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Предыдущим место работы наставника была сборная Украины.
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