Моуриньо приготовиться. Шевченко выиграл свой первый матч во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Новый тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко начал свою работу в команде с победы.

Подопечные Шевченко одолели в спарринге молодежную команду "грифонов"- 3:1, сообщает сайт итальянского клуба.

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В игре принимали участие футболисты, которых не вызывали в национальные сборные.

Голами отметились Филиппо Мелегони, Элмандо Джини и Флавио Бьянки.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Соглашение украинского тренера с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. В турнирной таблице команда занимает 17 место.

21 ноября Шевченко дебютирует в Серии А. Соперником "Дженоа" будет "Рома" Жозе Моуриньо. Отчет о матче читайте на нашем сайте.