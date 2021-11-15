Моуриньо приготовиться. Шевченко выиграл свой первый матч во главе "Дженоа"

Новый тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко начал свою работу в команде с победы.
Подопечные Шевченко одолели в спарринге молодежную команду "грифонов"- 3:1, сообщает сайт итальянского клуба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко не может пригласить игроков сборной Украины в "Дженоа"
В игре принимали участие футболисты, которых не вызывали в национальные сборные.
Голами отметились Филиппо Мелегони, Элмандо Джини и Флавио Бьянки.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Соглашение украинского тренера с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. В турнирной таблице команда занимает 17 место.
21 ноября Шевченко дебютирует в Серии А. Соперником "Дженоа" будет "Рома" Жозе Моуриньо. Отчет о матче читайте на нашем сайте.
Комментарии