Петраков никогда не пригласит футболистов из России

Ракицки и Ордец выбрали деньги, а не сборную. Фото: Reuters

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о позиции главного тренера сборной Украины Александра Петракова по игрокам из чемпионата России.

"Он пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, мне она импонирует.

Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней потеряно, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову мысль пригласить футболистов из России – это его четкая позиция", – сказал Павелко.

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В России выступают несколько украинских футболистов. Ранее в сборную привлекались Ярослав Ракицкий и Иван Ордец. Они престали получать приглашения после перехода в "Зенит" и московское "Динамо" соответственно.