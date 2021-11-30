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вторник, 30 ноября 2021 13:43

Хочет ограбить бывшую команду - Шевченко нацелился на защитника "Милана"

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Хочет ограбить бывшую команду - Шевченко нацелился на защитника &quot;Милана&quot;
Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Итальянский "Дженоа" заинтересован в услугах защитника "Милана" 27-летнего Андреа Конти.

Во время зимнего трансферного окна команда Андрея Шевченко попытается подписать защитника, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Кроме "Дженоа" интерес к Конти проявляет еще один генуэзский клуб - "Сампдория". Также, по информации Скиры, вскоре по Конти "Милану" поступит предложение из-за границы.

Из-за ряда тяжелых травм Конти в последние годы потерял место в основной обойме "Милана". В этом сезоне он не провел ни одного официального матча за "россонери". Трансферную стоимость защитника оценивают в €3,5 млн.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда находится на 18 месте в Серии А. В последнем матче "грифоны" сыграли вничью с "Удинезе". 1 декабря команда Шевченко будет принимать "Милан". Начало игры в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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