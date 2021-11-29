Шевченко прокомментировал первое добытое очко во главе "Дженоа"

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Дженоа" в гостях сыграла в ничью против "Удинезе" – 0:0.

Полученное зачетное очко стало первым для нового наставника "грифонов" Андрея Шевченко во главе команды.

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"Для "Дженоа" это положительный результат. Я доволен ничьей, потому что набирать здесь очки всегда тяжело. Мы шагнули вперед в плане управления командой. Во втором тайме были проблемы, но нам нужно время. Очень многие игроки получили травмы и перед игрой с "Миланом" хороших новостей в этом плане нет.

Будет сложно противостоять "Милану". Не хочу много говорить об этом поединке, но "Милан" для меня всегда был вторым домом, пусть даже сейчас я работаю в другой команде", - сказал Шевченко в комментарии Corriere dello Sport.

Ничья не позволила "Дженоа" покинуть зону вылета. Команда Андрея Шевченко находится на 18 месте. В первом матче во главе команды Шевченко проиграл "Роме" – 0:2. 1 декабря "грифоны" сыграют дома против "Милана". Начало матча в 21:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.